13 Май 2020 2020-05-13T10:00:17+03:00

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Губернатор Самарской области подписал постановление, в котором предусмотрены шаги по выходу из режима ограничений и самоизоляции. В частности, там объясняется, когда в Самаре отменят масочный режим. Ответ не слишком утешительный.

- Маски необходимо носить в транспорте и общественных местах. При этом такой режим останется в силе до последнего - до полного выхода из ограничений, - говорится в постановлении.

Также маски необходимо будет носить на работе в офисах или на производстве. Остальные ограничения будут снимать постепенно. Для этого разработан поэтапный план. Каждому этапу соответствуют свои требования Роспотребнадзора. На первом всего лишь откроют магазины и разрешат прогулки и занятия спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU