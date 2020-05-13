Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «На сегодняшний день меня никто не штрафовал»

13 Май 2020 2020-05-13T10:27:17+03:00

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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о ситуации между ним и руководством самарского клуба. Ранее экс-игрок КС и известный блогер Евгений Савин заявил, что стража ворот оштрафовали на 1,4 млн рублей за высказывания, которые он не согласовал с пресс-службой клуба.

– Когда я высказался, то был эмоциональный разговор о предполагаемом штрафе. Сумму Жека (Евгений Савин, – прим.ред) озвучил плюс-минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал. Так что можно сказать, что информация Савина не соответствует действительности, – сказал Фролов в интервью Metaratings.ru.

При этом игрок подчеркнул, что не знает, что будет завтра. Фролов стал игроком «Крыльев Советов» зимой текущего года. На его счету три матча в составе команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU