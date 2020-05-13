Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев

13 Май 2020 2020-05-13T10:49:23+03:00

Всего за сутки в стране появилось заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших в Самарской области на 13 мая 2020 года составляет 1162 человека

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 79 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1162 человека. 174 из них выздоровели, девять – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 10028 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 4703 жителя, в Московской области – 962. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 435 и 271 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 242271 человек, 48003 пациента выздоровели (4491 за прошедший день), 2212 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 96 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU