2020-05-13T10:49:23+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев

Общее число заболевших в Самарской области на 13 мая 2020 года составляет 1162 человека
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего за сутки в стране появилось заболевшихВсего за сутки в стране появилось заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 79 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1162 человека. 174 из них выздоровели, девять – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 10028 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 4703 жителя, в Московской области – 962. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 435 и 271 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 242271 человек, 48003 пациента выздоровели (4491 за прошедший день), 2212 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 96 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 13 мая 2020 года: плохая самоизоляция и рост числа заболевших

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 13 мая 2020 года (подробности)

План снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре: когда начнут вводить этапы выхода из режима самоизоляции

Утвержден полный и точный план снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре, рассказываем, какими будут все этапы выхода из режима самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «На сегодняшний день меня никто не штрафовал»
Когда в Самаре отменят масочный режим
В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП
В Самаре в 12 раз завысили стоимость вывоза ТКО для медиков
В Самарской области автоледи 23 раза нарушила правила дорожного движения
В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов
Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого
В Тольятти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Самарский застройщик ответил на обвинения в сговоре при строительстве школ и детсадов
Дистанционное обучение в Самарской области продолжится
Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения
В Самаре запретили «разливайки» в жилых домах
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 мая 2020 года: новая семья заболевших и лечение на дому
Министр ЖКХ Самарской области ушел на карантин из-за коронавируса
Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня
Самарцам рассказали, как работают школы и детсады с 12 мая
Стало известно, до какого числа в Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Новокуйбышевске руководитель паблика в соцсетях разместила фейк про коронавирус и поплатилась
Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу
«Нам нужны еще 700 коек»: Дмитрий Азаров о выходе Самарской области на первый этап снятия ограничений
В Самарской области еще 26 человек вылечились от коронавируса
Стало известно, сколько пациентов в Самарской области лечится от коронавируса дома
Самарским бизнесменам расскажут, как выйти на экспорт
На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья
Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, когда встречался с президентом РФ
До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом