2020-05-13T12:28:03+03:00
Общество

Нового начальника самарской ФСБ в регионе ждут уже на следующей неделе

Ранее Андрей Акулинин руководил ФСБ в Мордовии
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ФСБ Андрей Акулинин служит уже почти 30 лет. Фото: Национальный антитеррористический комитетВ ФСБ Андрей Акулинин служит уже почти 30 лет. Фото: Национальный антитеррористический комитет
Изменить размер текста:

В Самарскую область вскоре должен прибыть новый начальник ФСБ. Напомним, Владимир Татауров, который руководил Управлением ФСБ России по Самарской области на протяжении последних 5 лет, в конце апреля ушел в отставку.

Официально имя его преемника в документах пока нигде не фигурирует, но, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, на смену Татаурову придет Андрей Акулинин.

Акулинину 55 лет, он родился в Волгограде, в чекисты пришел в 1990 году, последние 5 лет руководил Управлением ФСБ России по Республике Мордовия.

- В Самарской области его ждут на следующей неделе, - сообщают силовики, осведомленные в происходящем.

В Мордовии в последние годы в результате оперативных разработок ФСБ своих постов лишились: районный прокурор, сотрудники местных подразделений минобороны, казначейства и ФСИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальник ФСБ Самарской области уходит в отставку

Последний рабочий день Владимира Татаурова - 24 апреля (подробности)

Наиболее вероятной кандидатурой на пост руководителя ФСБ Самарской области стал выходец из Мордовии

Андрей Акулинин с 2016 года возглавляет Управление ФСБ по Республике Мордовия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции
Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок
У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус
«Офисы открыты, но визиты пока лучше отложить»: Центр обслуживания ССК начинает прием граждан по предварительной записи
В Самарской области сделали более 80 тысяч тестов на коронавирус
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 13 мая 2020 года: белых областей почти не осталось
Самарцам рассказали, как правильно выйти на работу после нерабочих дней
МТС обеспечит бесплатной связью самарских медиков, спасающих больных коронавирусом
В Самаре уже почти 500 больных коронавирусом
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
«Призываем поддержать врачей»: несколько компаний в Самаре объединились, чтобы поздравить медицинских работников
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 79 пациентов в Самарской области
Нового начальника самарской ФСБ в регионе ждут уже на следующей неделе
В Самарской области депутата заподозрили в коммерческом подкупе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «На сегодняшний день меня никто не штрафовал»
Когда в Самаре отменят масочный режим
В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП
В Самаре в 12 раз завысили стоимость вывоза ТКО для медиков
В Самарской области автоледи 23 раза нарушила правила дорожного движения
В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов
Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого
В Тольятти иномарка насмерть сбила велосипедиста