Нового начальника самарской ФСБ в регионе ждут уже на следующей неделе

13 Май 2020 2020-05-13T12:28:03+03:00

В ФСБ Андрей Акулинин служит уже почти 30 лет. Фото: Национальный антитеррористический комитет

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В Самарскую область вскоре должен прибыть новый начальник ФСБ. Напомним, Владимир Татауров, который руководил Управлением ФСБ России по Самарской области на протяжении последних 5 лет, в конце апреля ушел в отставку.

Официально имя его преемника в документах пока нигде не фигурирует, но, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, на смену Татаурову придет Андрей Акулинин.

Акулинину 55 лет, он родился в Волгограде, в чекисты пришел в 1990 году, последние 5 лет руководил Управлением ФСБ России по Республике Мордовия.

- В Самарской области его ждут на следующей неделе, - сообщают силовики, осведомленные в происходящем.

В Мордовии в последние годы в результате оперативных разработок ФСБ своих постов лишились: районный прокурор, сотрудники местных подразделений минобороны, казначейства и ФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU