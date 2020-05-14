Врач-инфекционист о коронавирусе в Самарской области: «После майских ждем вспышку в селах»

14 Май 2020 2020-05-14T11:23:09+03:00

Тольяттинский врач рассказал, что за всю свою практику не видел столько пациентов с пневмонией, как сейчас

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Заместитель главврача тольяттинской городской больницы №5 Николай Каравашкин поделился своими прогнозами на распространение коронавируса в Самарской области. Он отметил, что вспышки зависят от уровня самоизоляции, а он в регионе не на высоте.

- На майские массово все двинули на дачи, так что стоит ожидать всплеска заражений в селах. Где и медпомощи почти нет, и контингент пожилой, а значит - риск тяжелого течения болезни выше многократно, - поделился своим мнением врач.

По его словам, за 12 лет работы он никогда не сталкивался с таким ужасающим количеством случаев заболевания пневмонией. Причем обычно в апреле-мае больных становится намного меньше, но сейчас все по-другому. Врач считает, что принятые меры по ограничению контактов не слишком-то действенны.

- Большое количество людей на улицах, в общественном транспорте. Видите, как пошла вверх заболеваемость коронавирусом в регионах через несколько недель после того, как снимающие жилье в столице, оставшись без работы, массово поехали по домам к родителям, - отмечает он.

Николай Каравашкин считает, что говорить о прохождении пика и спаде сейчас рано: тяжелым будет весь май. И в лучшем случае немного легче ситуация станет в июне.

Мнение Николая Каравашкина о роли ИВЛ в борьбе с коронавирусом и о том, почему болеют врачи, читайте в материале «КП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU