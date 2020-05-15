2020-05-15T10:37:45+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 15 мая 2020 года: подтвердились 56 случаев

Общее число заболевших в Самарской области на 15 мая 2020 года составляет 1302 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего за сутки в России выявлено новых заболевших коронавирусомВсего за сутки в России выявлено новых заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 15 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 56 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1302 человека. 233 из них выздоровели, 9 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 10598 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 4748 жителей, в Московской области – 945. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 541 и 307 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 262843 человека, 58226 пациентов выздоровели (4696 за прошедший день), 2418 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 113 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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