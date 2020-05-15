2020-05-15T16:59:23+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» планирует играть домашние матчи ФНЛ в Жигулевске

Клуб проходил лицензирование в Футбольную национальную лигу, а в Тольятти нет подходящих арен
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На профессиональном уровне все домашние матчи тольяттинский клуб провел в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).На профессиональном уровне все домашние матчи тольяттинский клуб провел в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» продолжит играть домашние матчи в Жигулевске. Это касается и того момента, если клуб пройдет лицензирование в Футбольную национальную лигу и следующий сезон проведет там. Это связано с тем, что в Тольятти нет подходящих для первого дивизиона арен. Об этом рассказал начальник команды ФК «Акрон» Максим Токарев.

- Мы изначально рассматривали стадион «Труд» в Тольятти как домашнюю арену для выступления в ПФЛ. Сейчас в Тольятти и Жигулевске нет ни одного стадиона, который соответствовал критериям ФНЛ. Поэтому стадион «Труд», при всем желании, не удалось бы привести в должны вид. Он не соответствует критериям даже ПФЛ. Мы рассматриваем стадион «Кристалл» в Жигулевске, чтобы там продолжить свое выступление, - сказал Токарев.

По правилам Футбольной национальной лиги, домашняя арена должна вмещать не менее трех тысяч человек. Из-за этого на «Кристалле» придется достраивать трибуну.

При этом в клубе не исключают выступление на стадионе «Торпедо» в Тольятти, где сейчас домашние игры проводит «Лада». Пока этот вопрос обсуждают.

Напомним, «Акрон» признан победителем группы «Урал-Приволжье» ПФЛ после того, как в Российском футбольном союзе решили досрочно завершить сезон в Профессиональной футбольной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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