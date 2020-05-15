«Минимальный бюджет для ФНЛ у нас будет»: начальник команды ФК «Акрон» о готовности к повышению в классе, легионерах и домашнем стадионе

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который появился на футбольной карте России два года назад, а на профессиональном уровне дебютировал в прошлом году, проходит процедуру лицензирования в Футбольную национальную лигу. Меньше чем за полноценный сезон тольяттинцы прошли путь от новичка и темной лошадки до лидера группы «Урал-Приволжье» ПФЛ и основного кандидата на повышение в классе.

UPD: РФС завершил сезон в ПФЛ. Таким образом, победителем группы «Урал-Приволжье» стал тольяттинский «Акрон».

О том, готов ли «Акрон» к ФНЛ, как проводит самоизоляцию и где будет играть домашние матчи, в интервью клубному YouTube-каналу рассказал начальник команды Максим Токарев. «КП-Самара» приводит конспект разговора.

О домашнем стадионе

Скорее всего, домашние матчи «Акрон» продолжит играть в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Это будет и в том случае, если клуб пройдет лицензирование в ФНЛ и как минимум следующий сезон проведет там. Матчи в Жигулевске связаны с тем, что в Тольятти пока нет подходящего стадиона.

- Мы изначально рассматривали стадион «Труд» в Тольятти как домашнюю арену для выступления в ПФЛ, - рассказывает Максим Токарев. - Сейчас в Тольятти и Жигулевске нет ни одного стадиона, который соответствовал бы критериям ФНЛ. Поэтому стадион «Труд», при всем желании, не удалось бы привести в должный вид. Он не соответствует критериям даже ПФЛ.

Мы рассматриваем стадион «Кристалл» в Жигулевске, чтобы там продолжить свое выступление. Тем более, мы не проиграли на этом стадионе ни одного домашнего матча. Можно сказать, стадион приносит нам удачу.

В ближайшее время на «Кристалле» планируют достроить трибуну, чтобы увеличить вместимость стадиона до трех тысяч [по правилам ФНЛ это минимальная вместимость арены, - здесь и далее прим. ред КП-Самара]. Главное, чтобы болельщики приходили и заполняли эту трибуну.

Что касается стадиона «Торпедо» - поживем - увидим. Сейчас ситуация по стадиону «Торпедо» на стадии переговоров. Этот вариант по-прежнему не исключен.

О сборах в Турции

- Сборы в Турции прошли хорошо, за исключением немного смазанной концовки. После объявления о том, что границы с Россией скоро будут закрыты, многие команды, с которыми мы планировали сыграть товарищеские матчи, в спешном порядке начали собираться и уезжать.

На 95% того, что запланировали, мы выполнили.

Самое главное – вовремя вернулись.

Сейчас футболисты тренируются индивидуально дома.

Зимние сборы «Акрон» провел на юге России и в Турции. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

О новичках

- Сейчас (не скажу, что активно) мы занимаемся с директором клуба Иваном Олеговичем Киреевым поиском игроков. Но из-за того, что многие клубы сейчас в подвешенном состоянии, на трансферном рынке штиль. Если кто-то появляется, мы ведем работу.

Мы будем придерживаться курса, когда в команде в основном тольяттинские футболисты, но посмотрим дальше. В планах у нас сохранить состав на 70-80%. Эти ребята доказали, что они по праву находятся на первом месте и, я думаю, им нужно предоставить шанс проявить себя на более высоком уровне.

Мы рассматриваем также легионеров. Агенты уже предлагают нам обратить внимание на иностранных игроков. Но предпочтение будет отдаваться своим, российским футболистам, местным игрокам, которые конкурентоспособны. Будем смотреть по ситуации. Если нам надо будет усилить конкретную позицию или две позиции, почему бы и нет? Я думаю, нашему зрителю увидеть легионеров будет очень даже интересно.

О зимних новичках

- Мы надеемся, что каждый из игроков, которые пополнили команду зимой, внесет определенный вклад. Но сами понимаете – шансов проявить себя у них не было. Поэтому у нас опять будут сборы и просмотры. Каждый из футболистов должен снова доказывать свою компетентность.

Тольяттинский клуб – лидер группы «Урал-Приволжье». Ближайшего преследователя он опережает на 2 очка. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

О переходе на систему весна-осень

- Я однозначно против системы осень-весна, потому что еще будучи игроком видел - было удобно начинать ранней весной и заканчивать поздней осенью. Сейчас, работая в футбольном клубе, я понимаю, что при возврате на систему весна-осень у нас есть больше времени на исправление ошибок, на селекцию. А сейчас, даже если бы не ситуация с коронавирусом, 4 июля стартует сезон в ФНЛ (куда мы стремимся и, надеюсь, все будет хорошо и мы туда попадем). У нас оставался бы месяц, чтобы собрать новый коллектив, который должен притереться. Это достаточно сложно. Но все, конечно, в равных условиях.

На мой взгляд, надо вернуть систему весна-осень – она более удобная для российского футбола.

О шансах пройти в ФНЛ

- Кроме «Акрона» лицензирование в ФНЛ подал еще один участник группы «Урал-Приволжье» челнинский «КАМАЗ». У кого больше шансов получить повышение в классе?

- Если смотреть по турнирной таблице - «КАМАЗ» на четвертом месте. По спортивному принципу шансов намного больше у нас. Я играл в «КАМАЗе» и желаю ему только добра. Возможно, из-за пандемии и нестабильной ситуации в стране какие-то клубы по финансовым причинам не смогут продолжить выступление в ФНЛ. Дай бог, чтобы «КАМАЗ», который в плане финансирования стоит на ногах достаточно крепко, заменил какой-то из этих клубов.

Опять же – мы ждем официального решения [по поводу досрочного завершения ПФЛ и переходов команд в ФНЛ]. Надеемся, что оно появится 19 мая.

О шансах в ФНЛ

- Когда мы играли в ПФЛ, мы шли от матча к матчу. В любом случае, мы работаем по максимуму, готовимся к каждой игре. Сейчас делать какие-то прогнозы, как мы сыграем в ФНЛ, дело неблагодарное. Я не знаю ни состав участников, ни амбиции каждого из клубов.

Давайте вернемся к этому вопросу, когда стартует первенство ФНЛ.

В Футбольной национальной лиге будет сложно. Мы – дебютант. Но и в первенстве ПФЛ мы были дебютантами, никто не знал, чего от нас ожидать. Мы будем готовиться к каждому матчу, стараться побеждать и радовать болельщиков.

Задачи в Футбольной национальной лиге будут максимальные. Будем пытаться их решать.

«Акрон» и «КАМАЗ» оба претендуют на попадание в ФНЛ. ФОто: ФК «Акрон» (Тольятти).

О бюджете в ФНЛ

- Наш учредитель Павел Анатольевич [Морозов] нас уверил, что минимальный бюджет для участия в ФНЛ у нас будет. На уровне ПФЛ у нас был скромный бюджет. Все зависит от того, как будем работать.

О поддержке властей региона

- Сейчас область нас слышит. Надеемся, в следующем сезоне какую-то помощь региональные власти будут нам оказывать. В Тольятти, например, очень давно не было клуба ФНЛ. Последний раз в 2006 году.

Теоретически, мы можем оказаться с «Крыльями Советов», таким же клубом Самарской области, в одной лиге. У самарской команды достаточно большой бюджет. И будет не очень справедливо, если одному клубу будут выделять хорошие деньги, а другой клуб будет обделен вниманием. Мы надеемся на какую-то помощь.

В следующем сезоне одно областное дерби может смениться другим: вместо тольяттинского противостояние «Акрона» и «Лады» - бой «Арона» с «Крыльями Советов». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Об академии

- Мы ведем работу по поводу образования детской академии «Акрона». В ближайшем будущем она появится.

Об «Акроне-2»

- У нас было и есть в планах создание «Акрона-2», который будет участвовать в Кубке МФС «Приволжье» [турнир среди любительских команд, четвертый по силе дивизион в системе российского футбола].

Максим Токарев - о прохождении процедуры лицензирования в ФНЛ, работе клуба на самоизоляции и другом.VK Instagram Telegram Twitter Facebook YouTube - fcakron Прямой эфир в Instagram (13.05.20)

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