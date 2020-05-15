Дмитрий Азаров заплатит врачам скорой помощи в Самарской области

15 Май 2020 2020-05-15T18:08:44+03:00

Врачи скорой помощи день и ночь стоят на страже здоровья самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что работники станций скорой помощи в регионе получат дополнительные региональные выплаты. Об этом сообщает региональное правительство. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи и 5 тысяч рублей каждому водителю.

- Это дополнительная региональная выплата к тем, что были определены в предыдущий период, и, конечно, к тем, которые положены врачам благодаря решению Президента страны Владимира Путина, - заявил губернатор.

Напомним, медики скорой помощи возмутились, что положенные федеральные выплаты получили только 250 сотрудников СМП и направили открытое письмо губернатору. Президент России Владимир Путин уже назвал расчет федеральной выплаты по часам «бюрократической канителью». Правомерностью применяемой минздравом схемы расчета выплат также заинтересовалась прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU