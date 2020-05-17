Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 17 мая 2020 года: еще 65 выявленных пациентов

17 Май 2020 2020-05-17T11:03:33+03:00

Общее число заболевших в Самарской области на 17 мая 2020 года составляет 1437 человек

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Появились данные по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 65 новых случаев заражения. Таким образом, теперь общее число инфицированных COVID-19 в регионе - 1437 человека. Причем 295 из них выздоровели, 9 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9 709 человека с COVID-19. Из них 3855 жителей Москвы, 907 – жителей Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 451 и 281 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 281 752 человека, 67 373 пациентов уже выздоровели (из них 4 207 за прошедшие сутки), 2 631 человек умер. За последний день от вируса скончались 94 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции и масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU