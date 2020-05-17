Коронавирус в Самаре, последние новости на 17 мая 2020 года: еще три заболевших врача, доплаты медикам увеличат

Еще три заболевших врача, 70 новых пациентов, более 5000 тестов за сутки - рассказываем про эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 17 мая 2020 года.

Самые важные цифры о коронавирусе в Самаре и Самарской области на 17 мая 2020 года

Число зараженных коронавирусом в Самарской области достигло 1372 человек. Выздоровели 295 человек. 9 пациентов умерли. Большая часть заболевших живет в Самаре - это 512 человек. 382 пациента - в Тольятти, а в Сызрани таких зараженных 156.

За сутки в регионе нашли 70 зараженных коронавирусом. 22 человека в Самаре и 22 в Тольятти. На онлайн-интерактивной карте можно посмотреть, сколько конкретных случаев заражения зафиксировано в каждом районе. Кстати, "белых" зон на карте осталось лишь три.

За сутки в лабораториях Самарской области сделали 5074 лабораторных исследования. За все время было сделано более 95 тыс. таких тестов.

Также стало известно, что среди заболевших трое врачей больницы им. Середавина. Больница работает в штатном режиме.

Еще три больницы в Самарской области приступают к лечению больных коронавирусом. В Самаре таких пациентов будут лечить дополнительно и в больнице №4, которая в свое время уходила на карантин. Также в Ставропольской и Волжской ЦРБ также появятся несколько десятков коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Врачам в Самарской области пересчитают федеральные выплаты, которые сначала им посчитали по времени работы с коронавирусными пациентами. Таким образом переформулировали постановление правительства РФ. Доплаты врачи получат в ближайшее время, если сумма изначально была посчитана для них неправильно.

Напомним, что Дмитрий Азаров назначил региональные выплаты сотрудникам скорой помощи. Причем всем, без исключения.

Сегодня должно быть принято решение о том, как будет сниматься режим ограничений с 18 мая 2020 года. Первый этап может быть введен уже с понедельника - возможно, не во всех муниципальных округах, но самые достойные районы с низким числом заражения получат возможность ослабить ограничения.