2020-05-17T11:36:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 17 мая еще 65 человек в Самарской области

В оперативном рассказали, как заболели коронавирусом еще 65 человек в Самарской области, чьи анализы подтвердились 17 мая, и в каком районе они проживают
Евгения ВАСИНА
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Самара в лидерах по числу новых случаевСамара в лидерах по числу новых случаевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщили, как и где заболели 65 человек, информация о которых появилась 17 мая.

– 32 человека выявлены в Самаре, 11 – в Тольятти, у 8 жителей Сызрани также подтвердился диагноз, ещё 4 человека – в Новокуйбышевске, 3 – в Сызранском районе, 2 – в Ставропольском районе, в Похвистнево, Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах – по одному новому случаю, – говорится в сообщении.

При этом 3 случая выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Два таких пациента подтвердились в Ставропольском районе и один в Сызранском. 62 человека, из 65 выявленных на 17 мая, обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Напомним, всего по данным на 17 мая в Самарской области 1437 случаев заболевания, 295 человек выздоровели, 9 скончались. За сутки проведено 4338 лабораторных исследований на КВИ, а всего за период пандемии в регионе сделали – 99700 тестов. На 16 мая под пристальным наблюдением врачей еще 497 человек.

Полиция тоже не дремлет, Правоохранитель за сутки выявили и составили – 47 протоколов, из них транспортная полиция - 5, муниципальные органы власти - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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