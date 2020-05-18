2020-05-18T10:37:44+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 18 мая 2020 года: подтвердились 66 случаев

Общее число заболевших в Самарской области на 18 мая 2020 года составляет 1503 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в России за сутки выявили новых заболевшихВсего в России за сутки выявили новых заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 18 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 66 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1503 человека. 322 из них выздоровели, 10 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8926 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 3238 жителей, в Московской области – 921. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 425 и 279 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 290678 человека, 70209 пациентов выздоровели (2722 за прошедший день), 2722 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 91 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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