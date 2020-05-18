В Самаре снова разрешили ходить на кладбища

18 Май 2020 2020-05-18T17:46:14+03:00

Жители Самары могут помещать кладбища с 16 мая 2020 года

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В Самаре снова открылись кладбища, которые закрывали на время ограничений по коронавирусу. Запрет отменили с 16 мая. Об этом в своем твиттере сообщил Департамент экономического развития администрация Самары.

Напомним, что мэрия 10 апреля запретила посещение кладбищ. В первую очередь, это преследовало цель не допустить скопления народа на кладбище в период религиозных праздников.

Недавно Дмитрий Азаров отметил, что в муниципальных районах кладбища уже работают. Это решение власти принимают на местах. Он отметил, что обратится к главе города Елене Лапушкиной с просьбой рассмотреть возможность открытия кладбищ.

При этом жителей просят соблюдать санитарные правила и быть осторожными при посещении этих мест, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU