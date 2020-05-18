В Самаре снова разрешили ходить на кладбища
В Самаре снова открылись кладбища, которые закрывали на время ограничений по коронавирусу. Запрет отменили с 16 мая. Об этом в своем твиттере сообщил Департамент экономического развития администрация Самары.
Напомним, что мэрия 10 апреля запретила посещение кладбищ. В первую очередь, это преследовало цель не допустить скопления народа на кладбище в период религиозных праздников.
Недавно Дмитрий Азаров отметил, что в муниципальных районах кладбища уже работают. Это решение власти принимают на местах. Он отметил, что обратится к главе города Елене Лапушкиной с просьбой рассмотреть возможность открытия кладбищ.
При этом жителей просят соблюдать санитарные правила и быть осторожными при посещении этих мест, а также соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU