2020-05-19T09:16:26+03:00
Спорт

Стало известно, когда футболисты «Крыльев Советов» пройдут тест на коронавирус

Вчера команда собралась на клубной базе
Владислав КИРСАНОВ
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Все анализы будут сданы в ближайшие дни, после команда начнет тренировкиВсе анализы будут сданы в ближайшие дни, после команда начнет тренировкиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, когда команда возобновит тренировки и пройдет тест на коронавирус. Напомним, ранее стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Самарцам будет противостоять грозненский «Ахмат».

– В ближайшие дни (до 20 мая) футболисты сдадут тест на COVID-19. Все футболисты и тренеры, находящиеся на территории России, собрались на клубной базе. По итогам анализов мы начнем работу в индивидуальном режиме. Вопрос по возвращению иностранных тренеров и игроков решается, – цитирует Фетисова ТАСС.

Отметим, что за пределами страны находятся четыре легионера и три иностранных тренера, в том числе Миодраг Божович. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас известно о двух футболистах лиги, которые заболели коронавирусом. Это форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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