2020-05-19T19:25:33+03:00
Общество

Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы

Пенсионер в годы Великой Отечественной войны участвовал в ликвидации бандеровцев на Украине, положены ли ему выплаты как ветерану, теперь разберется надзорное ведомство
Александра БУДАЕВА
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Ветеранам Великой Отечественной войны обещали выплатить по 75 тысяч рублей, но деньги получили не всеВетеранам Великой Отечественной войны обещали выплатить по 75 тысяч рублей, но деньги получили не всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре выплаты к 75-летию со Дня Победы не получил 90-летний Владимир Павлов - с вопросом "почему так получилось?" он на днях обратился к депутату Андрею Седогину.

- Павлов с 1949 по 1951 годы в составе действующей армии участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья (бандеровцев) на территории Украины, - объясняет Седогин. Он является ветераном Великой Отечественной войны, имеет удостоверение и получает все положенные регулярные выплаты, он имеет право и на выплату ему 75 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде считают иначе, свою позицию сотрудники фонда озвучили в переписке с Седогиным в соцсетях:

- По указу, к участникам Великой Отечественной войны относятся граждане «из числа лиц», поименованных в пп.1п.1ст.2 Закона "О ветеранах", которые имели прямое отношение к событиям ВОВ в период с 1941 по 1945 год. Увы, ПФР не имеет права трактовать указ расширительно.

Дискуссия депутата и ПФР уже привлекла к себе внимание Фото: Twitter.com

Дискуссия депутата и ПФР уже привлекла к себе вниманиеФото: Twitter.com

Дискуссией уже заинтересовалась не только общественность, но и надзорное ведомство. И.о. прокурора Самарской области Игорь Харитонов поручил подчиненным разобраться в ситуации и при необходимость принять все необходимые меры для восстановления справедливости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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