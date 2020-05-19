Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы
В Самаре выплаты к 75-летию со Дня Победы не получил 90-летний Владимир Павлов - с вопросом "почему так получилось?" он на днях обратился к депутату Андрею Седогину.
- Павлов с 1949 по 1951 годы в составе действующей армии участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья (бандеровцев) на территории Украины, - объясняет Седогин. Он является ветераном Великой Отечественной войны, имеет удостоверение и получает все положенные регулярные выплаты, он имеет право и на выплату ему 75 тысяч рублей.
В Пенсионном фонде считают иначе, свою позицию сотрудники фонда озвучили в переписке с Седогиным в соцсетях:
- По указу, к участникам Великой Отечественной войны относятся граждане «из числа лиц», поименованных в пп.1п.1ст.2 Закона "О ветеранах", которые имели прямое отношение к событиям ВОВ в период с 1941 по 1945 год. Увы, ПФР не имеет права трактовать указ расширительно.
Дискуссия депутата и ПФР уже привлекла к себе вниманиеФото: Twitter.com
Дискуссией уже заинтересовалась не только общественность, но и надзорное ведомство. И.о. прокурора Самарской области Игорь Харитонов поручил подчиненным разобраться в ситуации и при необходимость принять все необходимые меры для восстановления справедливости.
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ИСТОЧНИК KP.RU