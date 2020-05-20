Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области

20 Май 2020 2020-05-20T12:05:36+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели еще 98 человек, которые были зафиксированы сегодня, 20 мая.

– 49 человек выявлены в Самаре, 25 – в Тольятти. По четыре пациента появилось в Кинеле и Сызрани, трое – в Челно-Вершинском районе. По два заболевших в Волжском и Ставропольском районах, по одному – в Новокуйбышевске, Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

26 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 17 таких в Самаре, по трое в Тольятти и Челно-Вершинском районе, по одному – в Октябрьске, Кинеле и Безенчукском районе. У еще 72 инфицированных был поставлен диагноз «внебольничная пневмония и ОРВИ». Всего в Самарской области 1666 заболевших, 419 из них выздоровели и были выписаны, еще 11 – скончались.

Наибольшее количество заболевших – в Самаре

ИСТОЧНИК KP.RU