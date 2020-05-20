2020-05-20T11:58:25+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 20 мая 2020 года: подтвердились 98 случаев

По данным на 20 мая 2020 года в Самарской области появилось 98 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в России за сутки выявлено заболевших коронавирусомВсего в России за сутки выявлено заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 20 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 98 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1666 человек. 419 из них выздоровели, 11 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8764 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2699 жителей, в Московской области – 903. В Красноярском крае и Санкт-Петербурге – 504 и 455 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 308705 человек, 85392 пациента выздоровели (9262 за прошедший день), 2972 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 135 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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