Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
В Самарской области зафиксировали взрывной рост заболевания пневмонией в 2020 году. На 20 мая зарегистрировано 1014 таких пациентов. Этот факт вызывает тревогу у специалистов Роспотребнадзора. Эксперты заметили, что эта цифра в четыре раза выше средней многолетней.
- Средний многолетний показатель составляет 251 случай. А теперь эта цифра в четыре раза выше. Это вызывает тревогу специалистов, - сообщили на заседании оперативного штаба.
Получается, что такого роста количества пневмонии не было с 2017 года. Напомним, что пневмония - одно из последствий заражения коронавирусом. Более того, медики говорят, что часто пневмония имеет клиническую картину как коронавирусная, но тест оказывается отрицательным. Главврач из Тольятти уже рассказывал, что происходит с легкими больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU