Коронавирус в Тольятти, последние новости на 21 мая 2020 года: все больше заболевших

20 Май 2020 2020-05-20T23:00:52+03:00

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 21 мая 2020 года

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В Автомобильной столице стало больше заболевших Covid-19. Но и вылечившихся тоже прибавилось. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 21 мая и предлагаем их обсудить.

За минувшие сутки в городе прибавилось еще 25 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших теперь - 464. Это второй после Самары показатель в регионе. Еще двое новых covid-положительных появились в соседнем Ставропольском районе. Один - в Жигулевске.

Трое тольяттинцев, у которых выявили коронавирус, контактировали с ранее заболевшими. Остальные из числа новых пациентов узнали про болезнь будучи с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ".

Есть и хорошие новости. Так, в области вылечились от покорившего весь мир недуга 66 человек. 52 пациента выписали из больниц региональной столицы и Тольятти. Среди вновь выздоровевших 4 ребенка.

Среди положительных вестей и то, что 21 мая заработает Жигулевский заповедник. Туристам можно будет пройтись по живописным местам.

– Доступ к Стрельной горе, Каменной Чаше, а также Городку барсуков, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и эпидемиологической ситуации в регионе, будет открыт в ближайший четверг. Добро пожаловать! – говорится в сообщении представителей парка.

Отдельно отмечается, что на проведение групповых экскурсий продолжает действовать запрет.

Массовые мероприятия в городе проводить в Автограде по-прежнему нельзя. Действует масочный режим, остается необходимость соблюдать социальную дистанцию. Будьте внимательнее!

ИСТОЧНИК KP.RU