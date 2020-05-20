Коронавирус в Тольятти, последние новости на 21 мая 2020 года: все больше заболевших
В Автомобильной столице стало больше заболевших Covid-19. Но и вылечившихся тоже прибавилось. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 21 мая и предлагаем их обсудить.
За минувшие сутки в городе прибавилось еще 25 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших теперь - 464. Это второй после Самары показатель в регионе. Еще двое новых covid-положительных появились в соседнем Ставропольском районе. Один - в Жигулевске.
Трое тольяттинцев, у которых выявили коронавирус, контактировали с ранее заболевшими. Остальные из числа новых пациентов узнали про болезнь будучи с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ".
Есть и хорошие новости. Так, в области вылечились от покорившего весь мир недуга 66 человек. 52 пациента выписали из больниц региональной столицы и Тольятти. Среди вновь выздоровевших 4 ребенка.
Среди положительных вестей и то, что 21 мая заработает Жигулевский заповедник. Туристам можно будет пройтись по живописным местам.
– Доступ к Стрельной горе, Каменной Чаше, а также Городку барсуков, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и эпидемиологической ситуации в регионе, будет открыт в ближайший четверг. Добро пожаловать! – говорится в сообщении представителей парка.
Отдельно отмечается, что на проведение групповых экскурсий продолжает действовать запрет.
Массовые мероприятия в городе проводить в Автограде по-прежнему нельзя. Действует масочный режим, остается необходимость соблюдать социальную дистанцию. Будьте внимательнее!
ИСТОЧНИК KP.RU
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