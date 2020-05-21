Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших на сегодня, 21 мая. Напомним, за сутки число зараженных выросло на 74 человека.
– 29 пациентов появилось в Тольятти, 16 – в Самаре. 11 человек в Сызрани, 7 – в Новокуйбышевске, еще 4 – в Ставропольском районе. Трое новых заболевших в Красноярском районе, двое – в Чапаевске. По одному в Жигулевске и Шенталинском районе, – говорится в сообщении.
19 из них ранее контактировали с уже заболевшими. По пять таких жителей региона в Тольятти и Сызрани, трое – в Новокуйбышевске, по двое в Самаре, Чапаевске и Красноярском районе. У 55 человек коронавирус был найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Всего в Самарской области 1740 заболевших. 485 из них выздоровели и были выписаны, еще 13 – скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU