2020-05-21T11:14:52+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 мая 2020 года: подтвердились 74 случая

По данным на 21 мая 2020 года в Самарской области появилось 74 новых случая заражения
Владислав КИРСАНОВ
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Всего за сутки в России появилось заболевшихВсего за сутки в России появилось заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 74 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1740 человек. 485 из них выздоровели, 13 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8849 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2913 жителей, в Московской области – 892. В Санкт-Петербурге и Красноярском крае – 408 и 376 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 317554 человека, 92681 пациент выздоровел (7289 за прошедший день), 3099 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 127 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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