В Самарской области еще два человека с коронавирусом скончались
Сегодня, 21 мая, число погибших от коронавируса в Самарской области выросло на два человека. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции по региону рассказал о деталях трагедии.
– Спасти не удалось двоих мужчин. Одному из них было 48 лет, он страдал болезнями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – 45 лет, у него было заболевание почек и желудочно-кишечного тракта. Общее число погибших составляет 13 пациентов, – говорится в сообщении.
Отметим, всего в Самарской области выявлено 1740 заболевших. 485 из них выздоровели и были выписаны. Сейчас под наблюдением медиков остаются 383 человека, это число снизилось по сравнению со вчерашним днем. Также в регионе продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.
21 мая 2020 года подтвердились 74 новых случая коронавирусной инфекции в Самарской области. Стало известно, как и где они заболели.
ИСТОЧНИК KP.RU