В Самарской области еще два человека с коронавирусом скончались

21 Май 2020 2020-05-21T12:51:25+03:00

За прошедший день не удалось спасти двух мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 21 мая, число погибших от коронавируса в Самарской области выросло на два человека. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции по региону рассказал о деталях трагедии.

– Спасти не удалось двоих мужчин. Одному из них было 48 лет, он страдал болезнями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – 45 лет, у него было заболевание почек и желудочно-кишечного тракта. Общее число погибших составляет 13 пациентов, – говорится в сообщении.

Отметим, всего в Самарской области выявлено 1740 заболевших. 485 из них выздоровели и были выписаны. Сейчас под наблюдением медиков остаются 383 человека, это число снизилось по сравнению со вчерашним днем. Также в регионе продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

21 мая 2020 года подтвердились 74 новых случая коронавирусной инфекции в Самарской области. Стало известно, как и где они заболели.

ИСТОЧНИК KP.RU