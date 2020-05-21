2020-05-21T13:13:12+03:00
Общество

Один из подозреваемых по делу о коррупции в Центре хозобеспечения областного МВД заключил сделку со следствием

После этого сотрудники СК обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Александру Москвитину
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Один из подозреваемых дал признательные показанияОдин из подозреваемых дал признательные показанияФото: кадр с оперативного видео
Изменить размер текста:

Самарский районный суд отпустил под домашний арест Александра Москвитина - ранее он занимал должность заместителя начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» областного МВД, а 10 февраля был задержан по подозрению в коррупции. После этого Москвитина и его непосредственного руководителя Максима Шаталова отправили на время следствия в СИЗО.

- Меру пресечения одному из подозреваемых изменили по ходатайству следователя с ареста на домашний арест, потому что он признал вину и способствовал раскрытию преступления. Поэтому основания для его содержания под стражей отпали, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Напомним, по версии следствия, Шаталов и Москвитин действовали сообща и за взятку обещали коммерсанту заключить с его фирмой госконтракт на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов, плюс на утилизацию высвободившихся государственных регистрационных знаков.

Часть денег (100 тысяч рублей) были переданы 10 февраля, после чего сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. В региональном Следственном комитете сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Получение взятки».

Задержание и допрос двух главных хозяйственников областного МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обещали за взятку помочь с госконтрактами: появились подробности задержания двоих сотрудников МВД в Самаре

В коррупционном преступлении заподозрили начальника центра хозобеспечения и его заместителя (подробности)

Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца

В СИЗО начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка и его зам пробудут до 20 апреля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Бондаренко : сносить дом на Самарской не будем
"Врать никто не будет": Главврач из Тольятти рассказал правду о затратах больниц на лечение коронавируса
В Тольятти водитель второй раз за месяц попался пьяным
В Самарской области мужчина нашел чужую банковскую карту и решил основательно «затариться»
В Самаре около больницы Пирогова бомж плюется в прохожих
Один из подозреваемых по делу о коррупции в Центре хозобеспечения областного МВД заключил сделку со следствием
В Самаре прокуратура проверяет качество защитных костюмов, купленных для медиков
Самарские таможенники задержали на границе «паленый» Adidas на 200 млн рублей
Стала известна дата оглашения приговора бывшему прокурору Олегу Анищенко
Число ежедневных тестов на коронавирус в Самарской области превысило 4,5 тысячи
44 млн рублей заплатил «Самараводоканал» за реконструкцию станции обеззараживания сточных вод
Инфекционист рассказала, зачем на самом деле нужны маски
В Самарской области еще два человека с коронавирусом скончались
Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве регионов России
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области
Для реконструкции Пятой просеки в Самаре изымут более 30 участков земли
В Самарской области число погибших от коронавируса достигло 13 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 мая 2020 года: подтвердились 74 случая
49-летняя жительница Тольятти прописала в своем доме толпу мигрантов
Фирма в Самарской области задолжала своим сотрудникам зарплаты на 560 тысяч рублей