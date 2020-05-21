Один из подозреваемых по делу о коррупции в Центре хозобеспечения областного МВД заключил сделку со следствием

21 Май 2020 2020-05-21T13:13:12+03:00

Один из подозреваемых дал признательные показания Фото: кадр с оперативного видео

После этого сотрудники СК обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Александру Москвитину

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Самарский районный суд отпустил под домашний арест Александра Москвитина - ранее он занимал должность заместителя начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» областного МВД, а 10 февраля был задержан по подозрению в коррупции. После этого Москвитина и его непосредственного руководителя Максима Шаталова отправили на время следствия в СИЗО.

- Меру пресечения одному из подозреваемых изменили по ходатайству следователя с ареста на домашний арест, потому что он признал вину и способствовал раскрытию преступления. Поэтому основания для его содержания под стражей отпали, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Напомним, по версии следствия, Шаталов и Москвитин действовали сообща и за взятку обещали коммерсанту заключить с его фирмой госконтракт на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов, плюс на утилизацию высвободившихся государственных регистрационных знаков.

Часть денег (100 тысяч рублей) были переданы 10 февраля, после чего сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. В региональном Следственном комитете сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Получение взятки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762297" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос двух главных хозяйственников областного МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU