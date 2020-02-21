Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:08:32+03:00

В СИЗО начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка и его зам пробудут до 20 апреля [видео]

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Самарский районный суд арестовал начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области Максима Шаталова и его заместителя Александра Москвитина на два месяца. Как стало известно «КП-Самара, они пробудут в СИЗО до 20 апреля.

Напомним, хозяйственников областного главка обвиняют в получении взяток от коммерсантов. 10 февраля правоохранители получили через посредника, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 100 тысяч рублей от учредителя одной из компаний. Эти деньги предназначались, чтобы поспособствовать заключению государственного контракта между центром хозяйственного обеспечения и этой компанией на сдачу лома и отходов металлов, а также на утилизацию автомобильных номеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762297" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос двух главных хозяйственников областного МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU