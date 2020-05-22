2020-05-22T11:21:06+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 74 новых заболевших в Самарской области

Узнали, где и как заболели 74 новых пациента с коронавирусом в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 1814 заболевших новой инфекциейВсего в Самарской области 1814 заболевших новой инфекциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 74 человека в регионе. Напомним, на сегодня, 22 мая, в губернии зафиксировано 1814 зараженных.

– 90% из новых случаев в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске. Оставшиеся 10% – на сельских жителях Волжского, Богатовского, Клявлинского, Шенталинского, Борского, Красноярского, Похвистневского районов, – говорится в сообщении.

31 человек ранее контактировал с уже заболевшим COVID-19. 10 из них в Самаре, 9 – в Тольятти, 7 – в Сызрани. Три человека в Чапаевске, еще по одному – в Октябрьске и Кинеле. У 43 человек коронавирус найдет при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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