Стало известно, как и где заболели коронавирусом 74 новых заболевших в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 74 человека в регионе. Напомним, на сегодня, 22 мая, в губернии зафиксировано 1814 зараженных.
– 90% из новых случаев в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске. Оставшиеся 10% – на сельских жителях Волжского, Богатовского, Клявлинского, Шенталинского, Борского, Красноярского, Похвистневского районов, – говорится в сообщении.
31 человек ранее контактировал с уже заболевшим COVID-19. 10 из них в Самаре, 9 – в Тольятти, 7 – в Сызрани. Три человека в Чапаевске, еще по одному – в Октябрьске и Кинеле. У 43 человек коронавирус найдет при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».
ИСТОЧНИК KP.RU