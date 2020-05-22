2020-05-22T10:53:06+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 мая 2020 года: подтвердились 74 случая

По данным на 22 мая 2020 года в Самарской области появилось 74 новых случая заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За минувшие сутки в России выявили заболевших коронавирусомЗа минувшие сутки в России выявили заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 22 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 74 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1814 человек. 539 из них выздоровели, 14 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8894 человека с COVID-19. Из них в Москве – 2988 жителей, в Московской области – 824. В Санкт Петербурге и Нижегородской области – 389 и 202 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 326448 человек, 99825 пациентов выздоровели (7144 за прошедший день), 3249 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 150 человек.

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая. Также жителей региона призывают носить маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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