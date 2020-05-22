В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Сегодня, 22 мая, стало известно, что в Самарской области выросло количество умерших от коронавируса. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента.
– Таким образом, общее число скончавшихся составляет 14 человек. Всего в регионе выявлено 1814 заболевших новой инфекцией. 539 выздоровели и были выписаны. Таким образом, на лечении остается 1261 пациент, – сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в регионе.
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции, а также масочный режим. Кроме того, граждан просят соблюдать социальное дистанцирование. Ограничительные меры продлятся минимум до 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU