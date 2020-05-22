В Самарской области от коронавируса умер еще один человек

22 Май 2020 2020-05-22T10:57:24+03:00

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Сегодня, 22 мая, стало известно, что в Самарской области выросло количество умерших от коронавируса. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента.

– Таким образом, общее число скончавшихся составляет 14 человек. Всего в регионе выявлено 1814 заболевших новой инфекцией. 539 выздоровели и были выписаны. Таким образом, на лечении остается 1261 пациент, – сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в регионе.

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции, а также масочный режим. Кроме того, граждан просят соблюдать социальное дистанцирование. Ограничительные меры продлятся минимум до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU