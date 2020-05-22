2020-05-22T12:31:35+03:00
Общество

В Самарской области выросло число людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу

Количество проведенных исследований превысило 120 тысяч
Владислав КИРСАНОВ
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За прошедшие сутки сделано более 4 тысяч тестовЗа прошедшие сутки сделано более 4 тысяч тестовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько сделано тестов на новую инфекцию, а также о количестве людей под наблюдением медиков.

– За прошедшие сутки на КВИ было проведено 4282 теста. За все время таких исследований было сделано 121059. Число граждан под меднаблюдением выросло на 16 человек и теперь составляет 399, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 1814 заболевших COVID-19. 539 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 14 человек скончались. В регионе продолжают действовать ограничительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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