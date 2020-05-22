Жертвой коронавируса в Самарской области стала 58-летняя женщина
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал детали гибели еще одного пациента с COVID-19. Сегодня, 22 мая, стало известно, что общее число умерших с этой инфекцией в регионе достигло 14 человек.
– За прошедшие сутки скончалась 58-летняя женщина. У нее было сопутствующее заболевание крови. Всего в области 1814 заболевших, 539 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений, – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что большинство заболевших за последние сутки пришлось на Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель и Чапаевск. Лишь 10 процентов новых инфицированных выявлено в сельских районах губернии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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