2020-05-22T11:53:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Жертвой коронавируса в Самарской области стала 58-летняя женщина

У нее было сопутствующее заболевание
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число погибших от вируса в регионе достигло 14 человекОбщее число погибших от вируса в регионе достигло 14 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал детали гибели еще одного пациента с COVID-19. Сегодня, 22 мая, стало известно, что общее число умерших с этой инфекцией в регионе достигло 14 человек.

– За прошедшие сутки скончалась 58-летняя женщина. У нее было сопутствующее заболевание крови. Всего в области 1814 заболевших, 539 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что большинство заболевших за последние сутки пришлось на Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель и Чапаевск. Лишь 10 процентов новых инфицированных выявлено в сельских районах губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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