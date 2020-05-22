2020-05-22T15:39:40+03:00
Общество

В Самарской области оборудовали дополнительные койки для больных коронавирусом

70 мест откроют в Волжской центральной районной больнице
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе оборудовано 3163 коек для инфицированныхВсего в регионе оборудовано 3163 коек для инфицированныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что завтра, 23 мая, принимать пациентов с COVID-19 начнет Волжская центральная районная больница. Там оборудовали 70 дополнительных коек.

– В медучреждении расположат пациентов, у которых болезнь проходит в легкой форме. Те, кто находится на стационарном лечении в селе Дубовый Умет, переведены в другие больницы. Персонал прошел курс обучения, а также обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты, – говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе создано 3163 койки для лечения пациентов с коронавирусом. Всего на сегодняшний день диагноз подтвердился у 1814 человек. 539 из них выздоровели, 14 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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