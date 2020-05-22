2020-05-22T17:12:04+03:00
Общество

Тольятти могут полностью изолировать из-за коронавируса

Глава города Сергей Анташев отметил, что в автограде одна из самых худших ситуаций в регионе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики готовы спасать людей, но им нужно помочьМедики готовы спасать людей, но им нужно помочьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тольятти грозит ужесточение ограничений из-за коронавируса вплоть до полной изоляции и других кардинальных мер. Об этом в своем сообщении к жителям рассказал глава автограда Сергей Анташев. Он подчеркнул, что в городе на 21 мая было 496 больных коронавирусом.

- Под подозрением на коронавирус находятся более 700 человек, лечатся сейчас более 200 человек. Данные Роспотребнадзора говорят о том, что на каждые 100 тысяч жителей Тольятти приходится больше 70 случаев инфекции. Это один из худших показателей в Самарской области, - отметил мэр автограда.

Из-за этого городу снова может грозить ужесточение режима самоизоляции. Это может быть даже полная изоляция города - по примеру других регионов. Для экономики это может стать настоящим ударом, ведь в Тольятти сосредоточено большинство промышленных предприятий региона, здесь работает крупнейший автомобильный завод.

- Все это нанесет колоссальный удар по малому и среднему бизнесу, по экономике и бюджету. А в итоге по каждой семье, по каждому жителю нашего города, - подчеркнул Сергей Анташев и попросил горожан быть более ответственными, соблюдать масочный режим и самоизоляцию. Это нужно делать, чтобы избежать новых ограничений.

Сергей Анташев - о коронавирусе в Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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