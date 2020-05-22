Тольятти могут полностью изолировать из-за коронавируса
Тольятти грозит ужесточение ограничений из-за коронавируса вплоть до полной изоляции и других кардинальных мер. Об этом в своем сообщении к жителям рассказал глава автограда Сергей Анташев. Он подчеркнул, что в городе на 21 мая было 496 больных коронавирусом.
- Под подозрением на коронавирус находятся более 700 человек, лечатся сейчас более 200 человек. Данные Роспотребнадзора говорят о том, что на каждые 100 тысяч жителей Тольятти приходится больше 70 случаев инфекции. Это один из худших показателей в Самарской области, - отметил мэр автограда.
Из-за этого городу снова может грозить ужесточение режима самоизоляции. Это может быть даже полная изоляция города - по примеру других регионов. Для экономики это может стать настоящим ударом, ведь в Тольятти сосредоточено большинство промышленных предприятий региона, здесь работает крупнейший автомобильный завод.
- Все это нанесет колоссальный удар по малому и среднему бизнесу, по экономике и бюджету. А в итоге по каждой семье, по каждому жителю нашего города, - подчеркнул Сергей Анташев и попросил горожан быть более ответственными, соблюдать масочный режим и самоизоляцию. Это нужно делать, чтобы избежать новых ограничений.
Сергей Анташев - о коронавирусе в Тольятти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Врать никто не будет»: главврач из Тольятти рассказал правду о затратах больниц на лечение коронавируса
Николай Ренц объяснил, сколько платят больнице за пациентов с COVID-19(подробности)
Главврач из Тольятти рассказал, как коронавирус убивает легкие даже бессимптомных больных
Николай Ренц считает, что последствия для здоровья из-за коронавируса могут быть даже у тех, кто переносит болезнь легко (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»