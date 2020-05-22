Коронавирус в Самарской области: вылечились еще 39 пациентов
Сегодня, 22 мая, в Самарской области вылечились от коронавируса еще 39 человек. Среди них двое детей, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Самарской области.
– 32 пациента находились в специализированных больницах. Еще семь человек из Самары, Тольятти и Сызрани закончили амбулаторное лечение. Все выписанные получили необходимые рекомендации, их состояние удовлетворительное, – говорится в сообщении.
Общее число выздоровевших от новой инфекции жителей Самарской области достигло 578 человек. Всего официально подтверждены 1814 случаев заболевания коронавирусом. 14 пациентов не удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU