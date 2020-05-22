Коронавирус в Самарской области: вылечились еще 39 пациентов

22 Май 2020 2020-05-22T18:31:00+03:00

В Самарской области выписали из больниц еще 39 пациентов, болевших коронавирусом

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Сегодня, 22 мая, в Самарской области вылечились от коронавируса еще 39 человек. Среди них двое детей, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Самарской области.

– 32 пациента находились в специализированных больницах. Еще семь человек из Самары, Тольятти и Сызрани закончили амбулаторное лечение. Все выписанные получили необходимые рекомендации, их состояние удовлетворительное, – говорится в сообщении.

Общее число выздоровевших от новой инфекции жителей Самарской области достигло 578 человек. Всего официально подтверждены 1814 случаев заболевания коронавирусом. 14 пациентов не удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU