Коронавирус в Тольятти, последние новости на 23 мая 2020 года: рекордная заболеваемость и угроза полной изоляции
Самая напряженная эпидемиологическая ситуация в регионе, угроза жесткой изоляции и призывы к ответственности - рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 23 мая 2020 года.
В Тольятти эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 70 заболевших приходится на 100 тыс. жителей автограда. Это один из самых высоких показателей в Самарской области. Коронавирусом заражены 13 человек - сотрудники АВАТОВАЗа. На карантине находятся 11 специалистов, двое из них в Москве.
Последние цифры по заболеваемости в Тольятти неизвестны, однако с большой вероятностью число зараженных перевалило за пять сотен. 22 мая 9 человек здесь нашли среди контактных лиц. Сколько тольяттинцев с коронавирусом раньше лечились от ОРВИ и пневмонии в Роспотребнадзоре не раскрывают.
Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал, что ждет тольяттинцев, если ситуация не улучшится. Это может быть полная изоляция города, ужесточение условий самоизоляции. И это может крайне негативно сказаться на экономика города и благополучии жителей.
По данным главы города, сегодня коронавирус подозревают у семи сотен пациентов.
В автограде врачи продолжают оказывать пациентам с коронавирусом любую помощь. Например, они принимали роды у беременной женщины с COVID, а также лечили грыжу.
ИСТОЧНИК KP.RU