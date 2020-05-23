2020-05-23T00:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 23 мая 2020 года: рекордная заболеваемость и угроза полной изоляции

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 23 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти продолжают выявлять коронавирус у больныхВ Тольятти продолжают выявлять коронавирус у больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самая напряженная эпидемиологическая ситуация в регионе, угроза жесткой изоляции и призывы к ответственности - рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 23 мая 2020 года.

В Тольятти эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 70 заболевших приходится на 100 тыс. жителей автограда. Это один из самых высоких показателей в Самарской области. Коронавирусом заражены 13 человек - сотрудники АВАТОВАЗа. На карантине находятся 11 специалистов, двое из них в Москве.

Последние цифры по заболеваемости в Тольятти неизвестны, однако с большой вероятностью число зараженных перевалило за пять сотен. 22 мая 9 человек здесь нашли среди контактных лиц. Сколько тольяттинцев с коронавирусом раньше лечились от ОРВИ и пневмонии в Роспотребнадзоре не раскрывают.

Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал, что ждет тольяттинцев, если ситуация не улучшится. Это может быть полная изоляция города, ужесточение условий самоизоляции. И это может крайне негативно сказаться на экономика города и благополучии жителей.

По данным главы города, сегодня коронавирус подозревают у семи сотен пациентов.

В автограде врачи продолжают оказывать пациентам с коронавирусом любую помощь. Например, они принимали роды у беременной женщины с COVID, а также лечили грыжу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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