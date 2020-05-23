Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 мая 2020 года: подтвердились 86 случаев

23 Май 2020 2020-05-23T10:42:35+03:00

По данным на 23 мая 2020 года в Самарской области появилось 86 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 23 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 86 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1900 человек. 578 из них выздоровели, 15 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9434 человека с COVID-19. Из них в Москве – 3190 жителей, в Московской области – 846. В Санкт-Петербурге и Ростовской области – 363 и 353 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 335 882 человек, 107936 пациентов выздоровели (8111 за прошедший день),3388 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 139 человек. Один летальный случай зафиксирован в Самарской области.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Его продлили до 31 мая. Также жителей региона призывают носить маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU