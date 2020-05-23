2020-05-23T10:42:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 мая 2020 года: подтвердились 86 случаев

По данным на 23 мая 2020 года в Самарской области появилось 86 новых случаев заражения
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В регионе по-прежнему большое число заболевших коронавирусомВ регионе по-прежнему большое число заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 23 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 86 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1900 человек. 578 из них выздоровели, 15 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9434 человека с COVID-19. Из них в Москве – 3190 жителей, в Московской области – 846. В Санкт-Петербурге и Ростовской области – 363 и 353 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 335 882 человек, 107936 пациентов выздоровели (8111 за прошедший день),3388 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 139 человек. Один летальный случай зафиксирован в Самарской области.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Его продлили до 31 мая. Также жителей региона призывают носить маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 мая 2020 года: повышенная готовность до лета и секретные цифры

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 23 мая 2020 года, самые интересные и важные факты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области еще почти 400 человек остаются под наблюдением по коронавирусу
Названы 8 районов Самарской области, где нашли больных коронавирусом
Стало известно, сколько жителей Самарской области нарушили самоизоляцию за минувшие сутки
Самарских спасателей отправили в Дагестан "убивать" коронавирус
Очередной жертвой коронавируса в Самарской области стала 68-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 жителей Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1900 человек
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 мая 2020 года: подтвердились 86 случаев
В Тольятти спасли упитанную собаку, которая провалилась и застряла между бетонными плитами
В Самаре женщина избила иномарку соседа газовым ключом
Самару на выходных ждет необычная погода
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 23 мая 2020 года: рекордная заболеваемость и угроза полной изоляции
В Сызрани ввели жесткие ограничения из-за коронавируса
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский «зарубился» с болельщиками в FIFA 20
В Самарской области до октября сузят проезжую часть на трассе М-5
В Самарской городской больнице №6, где лежат пациенты с коронавирусом, сработала пожарная сигнализация
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Коронавирус в Самарской области: вылечились еще 39 пациентов
В Самарской области пройдет рейд ГИБДД
Самарцам разрешили посещать набережную, соблюдая дистанцию
Тольятти могут полностью изолировать из-за коронавируса