Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 мая 2020 года: повышенная готовность до лета и секретные цифры

74 новых случая заражения коронавирусом, режим повышенной готовности до 31 мая, особая секретность в информации - какие еще последние новости про коронавирус в Самаре на 23 мая 2020 года обязательно нужно знать.

Статистика коронавируса в Самаре и Самарской области на 23 мая 2020 года

1814 случаев заражения коронавирусом выявлено в Самарской области на 23 мая 2020 года.

74 новых случая выявлено за сутки.

С 22 мая Роспотребнадзор считает информацию о том, сколько человек заболело коронавирусом в каждом населенном пункте, особо секретной. В Самарской области теперь цифрами с населением не делятся, несмотря на то, что в других регионах эту информацию предоставляют в полной мере. Жителям Самары лишь сообщили, что 90% заболевших (66,6 человека) живут в шести городах. Еще 10% - из сельских районов. В этот раз зараженных нашли в Волжском, Богатовском, Клявлинском, Шенталинском, Борском, Красноярском и Похвистневском районе.

Скорее всего число заболевших в Самаре приблизилось к отметке 700, а в Тольятти уже могло перевалить за 500. Однако более точную информацию пока получить не удалось.

Выздоровели 578 человек. 39 человек - 22 мая

14 человек скончались. 1 женщина 58 лет - 22 мая.

Режим повышенной готовности продлен до конца весны

Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим повышенной готовности в Самаре продлевают до 31 мая. Глава Роспотребнадзора посчитала, что снимать ограничения еще рано. Эпидемиологическая ситуация по ее словам еще далека до идеальной. Накануне 21 мая на заседании оперативного штаба Светлана Архипова рассказала, что цифры по заболеваемости стишком высоки в Самаре, Сызрани, Тольятти, Ставропольском районе. Коэффициент здесь выше среднерегионального.

До 31 мая не откроют кафе и рестораны, бассейны и фитнес-центры. В то же время большинство магазинов уже работает - правда, с рядом ограничений.

Для горожан открыты парки, с 22 мая заработала набережная. Гулять нужно по два человека, соблюдая социальную дистанцию, но правил мало кто придерживается.

В регионе действует масочный режим, маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте, социальных учреждениях.

Самарцы поддержали месдестру из Тулы в купальнике

Жители Самары устроили флешмоб в защитных костюмах и купальниках, чтобы прочувствовать на своей шкуре, каково приходится медикам в эти тяжелые дни. Акцию посвятили тульской медсестре, которая попала на фотографию в купальнике под защитным костюмом.

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