В Самарской области от коронавируса умер еще один человек

23 Май 2020 2020-05-23T11:00:20+03:00

Еще одному пациенту с коронавирусом не удалось спасти жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региону уже 15 пациентов умерли от коронавирусной инфекции

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В субботу 23 мая, стало известно, что в Самарской области выросло количество умерших от коронавируса. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента.

– Таким образом, общее число скончавшихся составляет 15 человек. Всего в регионе выявлено 1900 заболевших новой инфекцией. 578 выздоровели и были выписаны, - сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения covid-19 в регионе.

Напомним, что в Самарской области за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне в регионе продлили режим самоизоляции до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU