В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
В субботу 23 мая, стало известно, что в Самарской области выросло количество умерших от коронавируса. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента.
– Таким образом, общее число скончавшихся составляет 15 человек. Всего в регионе выявлено 1900 заболевших новой инфекцией. 578 выздоровели и были выписаны, - сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения covid-19 в регионе.
Напомним, что в Самарской области за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне в регионе продлили режим самоизоляции до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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