Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 жителей Самарской области

23 Май 2020 2020-05-23T11:29:45+03:00

Узнали, где и как заболели 86 новых пациентов с коронавирусом в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения Covid-19 рассказал, как и где заболели коронавирусом еще 86 жителей Самарской области. Напомним, на сегодня, 23 мая, в губернии зафиксировано уже 1900 зараженных.

– 86 % новых случаев заболевания зафиксированы в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле и Чапаевске. Оставшиеся 14% – сельские жители Безенчукского, Красноярского, Кинельского, Клявлинского, Сергиевского, Ставропольского, Хворостянского и Шигонского районов, – говорится в сообщении.

24 заболевших контактировали с людьми, ранее инфицированными: 10 в Тольятти, 5 в Чапаевске, 4 в Самаре, 2 в Сызрани, по одному в Новокуйбышевске, Кинельском и Клявлинском районах. 62 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Напомним, что выздоровели от коронавирусной инфекции в Самарской области 578 человек. 15 скончались. До 31 мая в регионе продлен режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU