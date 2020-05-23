2020-05-23T11:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1900 человек

За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 86 местных жителей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В Самарской области за сутки заболели коронавирусом еще 86 человекВ Самарской области за сутки заболели коронавирусом еще 86 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек находятся на лечении от новой инфекции в регионе. Сегодня, 23 мая, в губернии зафиксировано 86 новых больных COVID-19.

– Общее число заболевших достигло 1900 человек. 578 из них выздоровели и были выписаны, еще 15 – скончались, – говорится в сообщении.

Также в оперштабе уточнили, что под медицинским наблюдением на 22 мая остаются 384 человека.

В Самарской области также продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Сидеть дома самарцам придется еще как минимум до 31 мая. Власти не исключают, что в случае роста числа заболевших ограничительные меры будут продлевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 мая 2020 года: повышенная готовность до лета и секретные цифры

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 23 мая 2020 года, самые интересные и важные факты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области еще почти 400 человек остаются под наблюдением по коронавирусу
Названы 8 районов Самарской области, где нашли больных коронавирусом
Стало известно, сколько жителей Самарской области нарушили самоизоляцию за минувшие сутки
Самарских спасателей отправили в Дагестан "убивать" коронавирус
Очередной жертвой коронавируса в Самарской области стала 68-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 жителей Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1900 человек
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 мая 2020 года: подтвердились 86 случаев
В Тольятти спасли упитанную собаку, которая провалилась и застряла между бетонными плитами
В Самаре женщина избила иномарку соседа газовым ключом
Самару на выходных ждет необычная погода
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 23 мая 2020 года: рекордная заболеваемость и угроза полной изоляции
В Сызрани ввели жесткие ограничения из-за коронавируса
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский «зарубился» с болельщиками в FIFA 20
В Самарской области до октября сузят проезжую часть на трассе М-5
В Самарской городской больнице №6, где лежат пациенты с коронавирусом, сработала пожарная сигнализация
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Коронавирус в Самарской области: вылечились еще 39 пациентов
В Самарской области пройдет рейд ГИБДД
Самарцам разрешили посещать набережную, соблюдая дистанцию
Тольятти могут полностью изолировать из-за коронавируса