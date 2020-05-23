Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1900 человек

23 Май 2020 2020-05-23T11:17:34+03:00

В Самарской области за сутки заболели коронавирусом еще 86 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек находятся на лечении от новой инфекции в регионе. Сегодня, 23 мая, в губернии зафиксировано 86 новых больных COVID-19.

– Общее число заболевших достигло 1900 человек. 578 из них выздоровели и были выписаны, еще 15 – скончались, – говорится в сообщении.

Также в оперштабе уточнили, что под медицинским наблюдением на 22 мая остаются 384 человека.

В Самарской области также продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Сидеть дома самарцам придется еще как минимум до 31 мая. Власти не исключают, что в случае роста числа заболевших ограничительные меры будут продлевать.

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ИСТОЧНИК KP.RU