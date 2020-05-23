Очередной жертвой коронавируса в Самарской области стала 68-летняя женщина

23 Май 2020 2020-05-23T11:44:05+03:00

От коронавируса в Самарской области умерли уже 15 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, что она страдала заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена веществ

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Стало известно, кто стал очередной жертвой коронавируса в Самарской области. Напомним, 23 мая в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения Covid-19 в регионе сообщили, что от болезни скончался еще один человек.

- Это женщина, который было 68 лет. Она страдала заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена вещества, - рассказали в оперштабе.

Всего за минувшие сутки в губернии коронавирусная инфекция подтвердилась у 86 местных жителей. 86 % новых случаев зафиксированы в городах области. Общее число заболевших теперь - 1900. 15 из них скончались. 578 - победили недуг.

ИСТОЧНИК KP.RU