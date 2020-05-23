Очередной жертвой коронавируса в Самарской области стала 68-летняя женщина
Стало известно, кто стал очередной жертвой коронавируса в Самарской области. Напомним, 23 мая в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения Covid-19 в регионе сообщили, что от болезни скончался еще один человек.
- Это женщина, который было 68 лет. Она страдала заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена вещества, - рассказали в оперштабе.
Всего за минувшие сутки в губернии коронавирусная инфекция подтвердилась у 86 местных жителей. 86 % новых случаев зафиксированы в городах области. Общее число заболевших теперь - 1900. 15 из них скончались. 578 - победили недуг.
ИСТОЧНИК KP.RU
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