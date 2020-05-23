В Самарской области еще почти 400 человек остаются под наблюдением по коронавирусу
В оперативном штабе по по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказали, сколько человек остается под медицинским наблюдением по коронавирусу. Также там поделились, сколько сделано тестов на Covid-19.
– За прошедшие сутки на КВИ было проведено 5098 тестов. За все время таких исследований было сделано 126157. На 22 мая под наблюдением медиков находятся 384 человека, - указано в сообщение.
Напомним, что сегодня, в субботу 23 мая, стало известно о еще 86 заболевших коронавирусом в регионе. Общее число инфицированных в губернии теперь составляет 1900. 578 из них вылечились, 15 скончались. В регионе до 31 мая продолжают действовать ограничительные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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