В Самарской области еще почти 400 человек остаются под наблюдением по коронавирусу

23 Май 2020 2020-05-23T13:27:17+03:00

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В оперативном штабе по по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказали, сколько человек остается под медицинским наблюдением по коронавирусу. Также там поделились, сколько сделано тестов на Covid-19.

– За прошедшие сутки на КВИ было проведено 5098 тестов. За все время таких исследований было сделано 126157. На 22 мая под наблюдением медиков находятся 384 человека, - указано в сообщение.

Напомним, что сегодня, в субботу 23 мая, стало известно о еще 86 заболевших коронавирусом в регионе. Общее число инфицированных в губернии теперь составляет 1900. 578 из них вылечились, 15 скончались. В регионе до 31 мая продолжают действовать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU