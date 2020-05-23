В Самаре появился необычный стрит-арт, посвященный борьбе с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T14:12:07+03:00

Перед жилыми домами нарисовали граффити с просьбами к девушкам "не выходить из-за меня"

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22 мая сразу в нескольких городах России появились необычные граффити. На дорожных покрытиях перед жилыми домами художники нарисовали обращение к девушкам - "Аня/Лера/Даша/Настя, не выходи из-за меня!". Присоединилась к флешмобу и Самара. Рисунок появился у дома № 142 на Шестой просеке.

- На формулировку авторов вдохновил известный и понятный всем формат предложения руки и сердца, который можно найти во многих российских дворах: "Аня/Лера/Даша, …, выходи за меня!", - объясняют на сайте СтопКоронавирус.рф.

Напомним, что в Самарской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. В регионе уже 1900 человек заболели коронавирусной инфекцией. 15 из них умерли. Людям советуют не рисковать и соблюдать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU