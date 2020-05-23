2020-05-23T16:36:54+03:00
Общество

В Самаре разрешили открыть и посещать частные бани

Соответствующее постановление сегодня опубликовала администрация областной столицы
Михаил ГОРЮНОВ
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Коммерческие бани уже начали работуКоммерческие бани уже начали работуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэр Самара Елена Лапушкина 20 мая подписала постановление, согласно которому в городе снят запрет на работу коммерческих бань. Сегодня, в субботу 23 мая, его опубликовали на сайте администрации областной столицы.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия. Контроль за его выполнением возложен на руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, - указано в документе.

Напомним, что три муниципальные бани начали работать еще в апреле. Между тем в регионе сохраняется режим самоизоляции. Людям рекомендуют не нарушать ограничительные меры, ведь борьба с коронавирусом продолжается. В Самарской области сейчас 1900 заболевших Covid-19, 15 из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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