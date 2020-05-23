В Самарской области от коронавируса излечились еще 58 человек

23 Май 2020 2020-05-23T19:15:30+03:00

Всего от коронавируса в Самарской области излечились 636 заболевших

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В субботу 23 мая стало известно о том, что от коронавируса в Самарской области излечились еще 58 человек. С учетом новых цифр, в регионе недуг смогли победить уже 636 местных жителей.

- В области из специализированных больниц выписаны 50 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 8 человек из Самары, Сызрани и Ставропольского района, - сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что общее количество заболевших в губернии - 1900. 15 из них скончались. Под медицинским наблюдением остаются 384 пациента. Тестов на КВИ проведено уже больше 126 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU