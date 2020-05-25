2020-05-24T20:48:00+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 мая 2020 года: резкий скачок заболеваемости и откровение губернатора

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 25 мая 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Прошлая неделя для Самарской области закончилась резкой вспышкой заболевших коронавирусом - +121 человек.Прошлая неделя для Самарской области закончилась резкой вспышкой заболевших коронавирусом - +121 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заразившихся COVID-19 в Самаре и области не только не уменьшается, но и стремительно растет. Инфекция побила рекорд в регионе. А губернатор сделал неожиданное признание и рассказал о переносе «Рока над Волгой». Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 25 мая 2020.

COVID-19 поставил новый рекорд

Эта неделя для Самарской области закончилась неожиданной вспышкой коронавируса. В воскресенье оперативный штаб объявил, что за сутки выявили 121 нового заразившегося COVID-19. Это впервые, кода коронавирус за 24 часа заразил больше 100 человек. Из них самарцев – 47 человек.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 2021. Из них поправились 636 жителей области. К сожалению, 16 человек скончались.

Еще одна жертва COVID-19

Врачи были вынуждены констатировать еще одну смерть пациента с коронавирусом. Погибла 69-летняя женщина. Кроме COVID-19 у нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она стала 16-ой жительницей региона, которая скончалась от коронавируса.

Неожиданное откровение губернатора

В воскресенье, 24 мая, на радио «КП-Самара» прошел эфир с главой региона Дмитрием Азаровым. Конечно, обойти стороной тему коронавируса было невозможно. Во время разговора Дмитрий Азаров признался, что в феврале переболел воспалением легких. Губернатор и сам не знает, была ли это обычная пневмония или же пневмония, вызванная коронавирусом.

- Признаюсь вам, в феврале я сам переболел воспалением легких. Много сейчас размышлений у врачей, был это COVID-19 или нет. Об этом не принято рассказывать, я и не рассказывал. Но знаю, что много людей переживает. Эта информация к тому, что все мы в одной лодке, - сказал Дмитрий Азаров.

Коронавирус ударил по рокерам

В эфире радио «КП-Самара» 98.2 FM глава области также объявил, что «Рок над Волгой» точно не пройдет в июне. Всему виной, опять же, COVID-19.

- В этом месяце провести фестиваль на «Самара Арене» просто невозможно, такие масштабные события мирового уровня нужно готовить заранее. Зимой, когда никто не мог прогнозировать развитие пандемии, звезды начали отказываться от участия в фестивале. И их можно понять. Риски велики, - отметил Дмитрий Азаров.

Когда теперь пройдет «Рок над Волгой», еще не решили. Не исключено, что его могут провести в онлайн-формате.

Любители авторской песни тоже могут остаться в этом году без офлайнового фестиваля. Не исключено, если ситуация не изменится, что Грушинский фестиваль могут провести полностью или частично в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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