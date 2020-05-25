Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 97 человек в Самарской области

25 Май 2020 2020-05-25T11:29:36+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заболели новые 97 человек в регионе. Напомним, сегодня, 25 мая, число инфицированных в губернии достигло 2118. 652 человека в Самарской области уже выздоровели, а еще 16 – скончались.

– 44 человека заразились в Самаре, 23 – в Тольятти. Еще восемь в Сызрани, семь – в Новокуйбышевске. Четверо новых пациентов в Ставропольском районе, трое – в Кинеле. Два человека в Краноярском районе, по одному – в Шенталинском, Волжском, Богатовском, Сызранском, Кинельском, Кинель-Черкасском районах, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 человек ранее контактировали с уже заболевшим COVID-19. У 74 пациентов коронавирус найдет при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще семь человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU