2020-05-26T13:57:23+03:00
Общество

Сотню погорельцев с пожара в Яицком под Самарой отправят в школу

Пока точное количество пострадавших в пожаре в Яицком не известно. Часть домов была незарегистрирована
Антон ЧЕРЕПОК
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В огне пострадали одиннадцать домовВ огне пострадали одиннадцать домовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погорельцев, чьи дома пострадали в пожаре в селе Яицком под Самарой, отправят в пункт временного размещения на базе школы села Лопатино. Напомним, что в огне пострадали 11 домов, без крыши над головой остались около сотни человек. Пожар произошел в цыганском поселке.

- Точное количество людей, которые остались без крыши над головой, пока не известно. Мы поговорили со старшими цыганского поселения, они рассказали, что это около ста человек. У многих нет документов, часть домов официально не зарегистрированы, так что в ситуации предстоит разбираться, - отметил в разговоре с журналистом КП-Самара глава Волжского района Евгений Макридин.

Сами погорельцы не особенно охотно реагировали на интерес СМИ. Что произошло, пока точно не известно. По предварительной версии, пожар произошел из-за электропроводки. Сами дома потушили, но огонь в Яицком перекинулся на камыш, так что работы у сотрудников МЧС прибавилось.

Напомним, что в начале мая пять домов сгорели в поселке Запанском. Там тоже пострадали люди, которые лишились своего жилья.

Видео полыхающих домов с пожара в Яицком 26 мая 2020 года под Самарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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