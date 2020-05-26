Сотню погорельцев с пожара в Яицком под Самарой отправят в школу
Погорельцев, чьи дома пострадали в пожаре в селе Яицком под Самарой, отправят в пункт временного размещения на базе школы села Лопатино. Напомним, что в огне пострадали 11 домов, без крыши над головой остались около сотни человек. Пожар произошел в цыганском поселке.
- Точное количество людей, которые остались без крыши над головой, пока не известно. Мы поговорили со старшими цыганского поселения, они рассказали, что это около ста человек. У многих нет документов, часть домов официально не зарегистрированы, так что в ситуации предстоит разбираться, - отметил в разговоре с журналистом КП-Самара глава Волжского района Евгений Макридин.
Сами погорельцы не особенно охотно реагировали на интерес СМИ. Что произошло, пока точно не известно. По предварительной версии, пожар произошел из-за электропроводки. Сами дома потушили, но огонь в Яицком перекинулся на камыш, так что работы у сотрудников МЧС прибавилось.
Напомним, что в начале мая пять домов сгорели в поселке Запанском. Там тоже пострадали люди, которые лишились своего жилья.
Видео полыхающих домов с пожара в Яицком 26 мая 2020 года под Самарой.
ИСТОЧНИК KP.RU