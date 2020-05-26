Стало известно, сколько самарцев нарушило режим самоизоляции

26 Май 2020 2020-05-26T15:56:36+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о нарушениях ограничительных мер в регионе за прошедшие сутки.

– По данным на 26 мая в регионе выявлено 60 нарушений действующего режима повышенной готовности. Из них 42 обнаружили сотрудники полиции, они же составили протоколы. Транспортная полиция зафиксировала 4 нарушения, – говорится в сообщении.

Также 12 протоколов на счету органов муниципальной власти. Органы исполнительной власти выявили два нарушения. В Самарской области продолжают действовать режим самоизоляции, масочный режим, а также социальное дистанцирование. Подобные меры продлятся минимум до 31 мая.

Всего в Самарской области выявлено 2205 случаев заболевания коронавирусом. 669 пациента выздоровели и были выписаны из больниц региона. Еще 17 человек спасти не удалось – они скончались. У всех погибших были сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU