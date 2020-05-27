2020-05-27T09:24:51+03:00
Общество

Министр ЖКХ и энергетики Самарской области победил коронавирус

Глава ведомства выписан и готов приступить к работе
Владислав КИРСАНОВ
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Министр был на больничном с 12 мая ФОТО: Правительство Самарской областиМинистр был на больничном с 12 мая ФОТО: Правительство Самарской области
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Вчера, 26 мая, стало известно, что руководитель министерства ЖКХ и энергетики Самарской области Василий Мишин вылечился от коронавируса.

– Последний тест показал отрицательный результат на COVID-19. Василий Мишин был на больничном (карантине) с 12 мая, соблюдал все требования Роспотребнадзора, болезнь у него проходила бессимптомно, – говорится в сообщении представителей профильного министерства.

Также коллеги отмечают, что министр был на постоянной телефонной и видеосвязи по работе.

Отмечается, что Василий Мишин был на связи с губернатором Дмитрием Азаровым и своими коллегами. Вчера он был выписан, а сегодня, 27 мая, приступил к работе. Напомним, министр заразился коронавирусом от близкого родственника. Первый его тест показал отрицательный результат, однако повторное исследование выявило наличие заболевания.

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Ранее COVID-19 подтвердили у родственника Василия Мишина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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