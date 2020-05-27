У ничем не болевших самарцев нашли антитела к коронавирусу

27 Май 2020 2020-05-27T11:30:47+03:00

Регион стал лидером в ПФО по числу людей, у которых уже сформировался иммунный ответ к новому вирусу

Изменить размер текста: A A

В Самарской области у людей, которые прошли тестирование, нашли антитела к коронавирусу класса G. Всего компания «Инвитро» выполнила более 40 000 тестов во всех городах, где работают лаборатории сети. Положительные результаты получили у 14% тестируемых.

Интересно, что в ПФО Самарская область лидирует по количеству тех, кто сдал тесты (1,84% от всех обладателей иммунитета живут именно здесь). На втором месте Нижегородская область, где коронавирус разбушевался гораздо сильнее. На третьем - Татарстан. С большим отрывом идет Башкирия - сдали тест 348 человек.

Таким образом, на 27 мая тест в Самарской области сделали уже около 800 человек. 4% от них - это люди, у которых нашли антитела к коронавирусу типа G, то есть те, кто встречался с вирусом примерно 21-28 дней назад или раньше.

Как рассказали в компании, на официальном сайте скоро появится официальная статистика «Инвитро Мониторинг», в которой можно будет смотреть не количество заразившихся, а количество тех, у кого уже есть иммунитет.

Также с 25 мая в лабораториях начали брать тест и на антитела класса М - они появляются в крови через 2-3 недели после контакта с вирусом - это один из диагностических этапов обследования на COVID-19.

Журналист «КП-Самара» на себе испытала, как сдать тест на антитела к коронавирусу, и рассказывает, что получилось.

А тольяттинский главврач рассказал, сколько людей могут болеть бессимптомно и насколько важно, чтобы у жителей формировался иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU